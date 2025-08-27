Хотя официальный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа, владельцы расширенного издания уже смогли оценить игру, рассказывает 24 Канал. У Steam проект получил более 1400 отзывов, а его общий рейтинг составил 77%, что соответствует статусу "преимущественно одобрительные".

Что понравилось и не понравилось игрокам в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Игроки положительно отмечают графику, полностью переработанную на движке Unreal Engine 5, а также игровой процесс, который сохранил ключевые черты оригинала. В то же время основные претензии касаются плохой оптимизации, отсутствия поддержки ультрашироких мониторов и чрезмерной консервативности ремейка.

Некоторые пользователи считают, что разработчики из Konami подошли к работе менее творчески, чем в случае с ремейком Silent Hill 2, который предлагал новый взгляд на классику.

Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater вышла 17 ноября 2004 года в Северной Америке и 16 декабря того же года в Японии для игровой консоли PlayStation 2. В Европе и Австралии игра стала доступной в начале марта 2005 года.



Свой культовый статус игра получила благодаря сочетанию инновационного геймплея, глубокого сюжета и кинематографической подачи, что было прорывом для своего времени.

А что говорят критики?

Интересно, что игровые критики оценили игру значительно выше: на агрегаторе рецензий Metacritic ее рейтинг составляет 85–86%. Они назвали ремейк "беззубым", но в целом успешным воспроизведением классики с PlayStation 2.

Сама Konami позиционирует проект как способ познакомить с франшизой новое поколение игроков и подготовить почву для будущих игр серии MGS.

Трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – смотрите видео: