За даними від трьох авторитетних інсайдерів, зокрема Nate the Hate, Тома Хендерсона та порталу Windows Central, Microsoft готується представити Forza Horizon 6 наприкінці вересня, розповідає 24 Канал.

Коли анонсують Forza Horizon 6?

Анонс, за їхніми словами, відбудеться під час японської ігрової виставки Tokyo Game Show 2025, що пройде з 25 до 28 вересня.

Вибір місця для анонсу виглядає логічним, оскільки саме Японія, за чутками, стане ігровим світом нової частини. Ця країна вже багато років є найбажанішою локацією серед шанувальників серії.

Перші натяки на японський сеттинг з'явилися раніше, коли австралійська компанія Cult and Classic повідомила, що надала кей-кар Suzuki Every Wagon для сканування розробникам нової Forza Horizon.

Що таке кей-кар? Це компактні японські автомобілі. Їх використовують для транспортування, однак ключовою особливістю таких авто є компактність оскільки вони зосереджені на економії. Вони мають чіткі обмеження щодо розмірів, об'єму двигуна та потужності.

Раніше, у червні, Microsoft вже підтверджувала, що наступна гра серії Forza вийде у 2026 році.