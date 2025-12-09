Це свідчить про те, що Ubisoft готується представити гру широкому загалу найближчим часом, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт комісії PEGI, де і з'явилася інформація про повну назву гри – Assassin's Creed Black Flag Resynced, та віковий рейтинг.

Що відомо про Assassin's Creed Black Flag Resynced та коли чекати на реліз?

Інформацію про реєстрацію гри помітив блогер Corkben. На порталі організації PEGI (Pan European Game Information), що займається класифікацією відеоігор у Європі, з'явився запис про проєкт під назвою Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Це найменування повністю збігається з даними, які раніше ентузіасти знайшли у файлах останнього оновлення Assassin's Creed Shadows. Тоді спільнота припустила, що саме такий підзаголовок отримає перевидання.

Згідно з карткою на сайті регулятора, грі присвоєно віковий рейтинг "від 18 років". Таке рішення комісія пояснює наявністю у грі сцен жорстокості, використанням нецензурної лексики, а також присутністю внутрішньоігрових покупок.

Чому це важливий злив?

Поява офіційного рейтингу часто передує повноцінній презентації продукту. Існує висока ймовірність, що Assassin's Creed Black Flag Resynced покажуть під час церемонії The Game Awards 2025. При цьому відомо, що на цьому заході точно не варто очікувати новин про інший довгобуд компанії – ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.

Варто зауважити, що PEGI вже не вперше розкриває плани Ubisoft раніше запланованого терміну. У квітні цього року саме через базу даних регулятора стало відомо про підготовку версії Assassin's Creed Shadows для консолі Nintendo Switch 2, що офіційно підтвердили лише у жовтні.

Щодо термінів виходу, то джерела порталу Insider Gaming вказують на весну 2026 року. За даними інформаторів, продажі мають стартувати в період з 23 по 29 березня. Також інсайдери стверджують, що розробники не обмежаться простим покращенням текстур: переосмислення запропонує глибші зміни в ігровому процесі та технічній складовій.