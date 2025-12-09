Это свидетельствует о том, что Ubisoft готовится представить игру широкой общественности в ближайшее время, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт комиссии PEGI, где и появилась информация о полном названии игры – Assassin's Creed Black Flag Resynced, и возрастном рейтинге.

Смотрите также Впервые в мире этого сложного босса Elden Ring победили одними лишь кулаками

Что известно об Assassin's Creed Black Flag Resynced и когда ждать релиз?

Информацию о регистрации игры заметил блогер Corkben. На портале организации PEGI (Pan European Game Information), занимающейся классификацией видеоигр в Европе, появилась запись о проекте под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Это наименование полностью совпадает с данными, которые ранее энтузиасты нашли в файлах последнего обновления Assassin's Creed Shadows. Тогда сообщество предположило, что именно такой подзаголовок получит переиздание.

Согласно карточке на сайте регулятора, игре присвоен возрастной рейтинг "от 18 лет". Такое решение комиссия объясняет наличием в игре сцен жестокости, использованием нецензурной лексики, а также присутствием внутриигровых покупок.

Почему это важный слив?

Появление официального рейтинга часто предшествует полноценной презентации продукта. Существует высокая вероятность, что Assassin's Creed Black Flag Resynced покажут во время церемонии The Game Awards 2025. При этом известно, что на этом мероприятии точно не стоит ожидать новостей о другом долгострое компании – ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.

Стоит заметить, что PEGI уже не впервые раскрывает планы Ubisoft раньше запланированного срока. В апреле этого года именно через базу данных регулятора стало известно о подготовке версии Assassin's Creed Shadows для консоли Nintendo Switch 2, что официально подтвердили лишь в октябре.

Относительно сроков выхода, то источники портала Insider Gaming указывают на весну 2026 года. По данным информаторов, продажи должны стартовать в период с 23 по 29 марта. Также инсайдеры утверждают, что разработчики не ограничатся простым улучшением текстур: переосмысление предложит более глубокие изменения в игровом процессе и технической составляющей.