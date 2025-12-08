Как упал Fire Giant?

Автор YouTube-канала Fracture42 устроил себе уникальный челлендж: проходить боссов Elden Ring на первом уровне, используя лишь голые кулаки как основной источник урона. До схватки с Огненным гигантом он уже уложил на лопатки 38 боссов. В этом списке были ключевые враги вроде Маргита, Годрика, Годфри, Радама и Мога, а также особенно неприятные бои с вроде Командующего Найалла или Стража драконового дерева, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Однако великан стал для него совсем другим, качественно новым препятствием. Игрок ранее уже пробовал осуществить этот забег: последняя попытка датируется февралем 2024 года, но тогда вызов оказался настолько изнурительным, что Fracture42 отложил его на будущее. К повторному штурму босс вернулся только теперь, уже с новым подходом и готовностью к марафонскому бою.

Чтобы выжить в длительной схватке, игрок задействовал три разных набора экипировки, настроенные под разные фазы битвы.

При этом принципиальное ограничение оставалось неизменным – никакого оружия, лишь удары кулаками.

Запас выживания обеспечивали 14 фляг с Алыми слезами, талисман Blessed Blue Dew из дополнения Shadow of the Erdtree, а также заклинание Bestial Vitality, которое постепенно восстанавливает здоровье.

Самой критической угрозой оказалась атака пламенным дыханием. Сам блогер отмечает, что именно эта способность превратила бой в настоящий ад: избегать ее, оставаясь на 1 уровне с минимальной выносливостью и запасом здоровья, почти всегда означало игру на грани ошибки.

Как прошел бой с Fire Giant: смотрите видео

Особенно впечатляет то, что окончательная победная попытка длилась 7 часов 28 минут без перерыва. Многие, увидев видео такой продолжительности, могли бы подумать, что это монтаж из многочисленных заходов в бой, однако оказалось, что это один-единственный, безупречно отработанный забег.

Все это время игрок постепенно "выгрызал" здоровье врага, терпеливо повторяя безопасные паттерны атак и уклонений. В итоге Fracture42 не только установил уникальное достижение, но и продемонстрировал впечатляющую выдержку.

Напомним, ранее энтузиаст одолел всех боссов Elden Ring, ни разу не использовав атаку. В другом случае стример победил босса Elden Ring с показателями жизни, выносливости и фокуса на уровне единицы. Наконец, блогерша MissMikkaa в июле 2024 года объявила, что она победила финального босса Elden Ring с помощью танцевального коврика.