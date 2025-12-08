Як упав Fire Giant?

Автор YouTube-каналу Fracture42 влаштував собі унікальний челендж: проходити босів Elden Ring на першому рівні, використовуючи лише голі кулаки як основне джерело шкоди. До сутички з Вогненним гігантом він уже поклав на лопатки 38 босів. У цьому списку були ключові вороги на кшталт Маргіта, Годріка, Годфрі, Радама та Мога, а також особливо неприємні бої з на кшталт Командувача Найалла чи Стража драконового дерева.

Однак велетень став для нього зовсім іншою, якісно новою перешкодою. Гравець раніше вже пробував здійснити цей забіг: остання спроба датується лютим 2024 року, але тоді виклик виявився настільки виснажливим, що Fracture42 відклав його на майбутнє. До повторного штурму бос повернувся тільки тепер, уже з новим підходом і готовністю до марафонського бою.

Щоб вижити в тривалій сутичці, гравець задіяв три різні набори екіпірування, налаштовані під різні фази битви.

При цьому принципове обмеження залишалося незмінним – ніякої зброї, лише удари кулаками.

Запас виживання забезпечували 14 фляг із Багряними слізьми, талісман Blessed Blue Dew з доповнення Shadow of the Erdtree, а також заклинання Bestial Vitality, яке поступово відновлює здоров’я.

Найкритичнішою загрозою виявилася атака полум’яним подихом. Сам блогер наголошує, що саме ця здатність перетворила бій на справжнє пекло: уникати її, залишаючись на 1 рівні з мінімальною витривалістю та запасом здоров’я, майже завжди означало гру на межі помилки.

Як пройшов бій з Fire Giant: дивіться відео

Особливо вражає те, що остаточна переможна спроба тривала 7 годин 28 хвилин без перерви. Багато хто, побачивши відео такої тривалості, міг би подумати, що це монтаж з численних заходів у бій, однак виявилося, що це один-єдиний, бездоганно відпрацьований забіг.

Увесь цей час гравець поступово "вигризав" здоров’я ворога, терпляче повторюючи безпечні патерни атак і ухилянь. У підсумку Fracture42 не лише встановив унікальне досягнення, а й продемонстрував вражаючу витримку.

Нагадаємо, раніше ентузіаст здолав усіх босів Elden Ring, жодного разу не використавши атаку. В іншому випадку стример переміг боса Elden Ring з показниками життя, витривалості й фокусу на рівні одиниці. Нарешті, блогерка MissMikkaa у липні 2024 року оголосила, що вона перемогла фінального боса Elden Ring за допомогою танцювального килимка.