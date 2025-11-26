Цим проєктом компанія прагне перевірити, як новітні технології можуть поглибити ігровий досвід та зробити взаємодію з віртуальним світом більш природною та персоналізованою, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ubisoft.

Дивіться також Ubisoft офіційно анонсувала серіал Far Cry від творців "Фарго" – чи має він шанс на успіх

Що це взагалі за проєкт?

Проєкт Teammates розроблено як інтерактивне середовище на базі механік класичного шутера від першої особи. Тобто перед нами, по суті, відеогра в жанрі шутер.

Сюжетна зав'язка поміщає гравця в роль бійця опору в похмурому антиутопічному світі. Головна місія полягає у проникненні на ворожу базу для порятунку зниклих членів команди. Однак ключова особливість гри – це не сценарій, а спосіб взаємодії з оточенням та союзниками.

Що вміють ШІ-союзники у новому прототипі?

Геймеру допомагає спеціальний голосовий асистент на ім'я Jaspar, керований штучним інтелектом. Він виконує тактичні функції: підсвічує супротивників, реагує на конкретні дії користувача та навіть може призупинити ігровий процес за потреби, повідомляє Videocardz. Окрім асистента, у загоні є два повноцінні напарники – Pablo та Sofia.



Pablo та Sofia – напарники в Teammates / Фото Ubisoft

Ці персонажі не просто слідують скриптам. Вони супроводжують гравця на рівні та надають динамічну підтримку, генеруючи відповіді та дії в реальному часі. Головна "фішка" полягає в тому, що Pablo і Sofia розуміють голосові команди, які гравець віддає через мікрофон, і адекватно на них реагують, адаптуючись до ситуації.

Pablo та Sofia чутимуть і розумітимуть команди гравця / Фото Ubisoft

Важливо! Ідея в тому, що вони не просто реагують на певні голосові команди, а виконують те, що сказав гравець, розуміючи контекст сказаного завдяки штучному інтелекту.

Але як бути з несприйняттям ШІ в іграх?

Розробники Teammates наголошують, що знають про скептичне ставлення спільноти до впровадження ШІ в ігри. Тому їхня мета – не замінити творчу роботу сценаристів чи дизайнерів, а знайти шляхи для вдосконалення ігрового процесу.

Вони прагнуть поєднати людську креативність із технологічними перевагами. В Ubisoft переконані, що голосові команди відкривають шлях до унікального досвіду, адже реакції персонажів формуються миттєво під впливом слів гравця, чого неможливо досягти традиційними методами розробки.

Наразі прототип уже випробували сотні учасників закритих тестувань, і компанія планує продовжувати розвивати технологію, спираючись на відгуки реальних людей.