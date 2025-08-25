Глава студії CI Games Марек Тимінський пояснив, що співпраця з Epic Games – це не гонитва за грошима. За його словами, без серйозної фінансової підтримки команда не змогла б створити гру, в яку вірить, і зберегти при цьому творчу незалежність, інформує 24 Канал.

Дивіться також Assassin's Creed Mirage отримає безплатне сюжетне доповнення

Інвестиції від Epic Games дозволили не лише зберегти контроль над франшизою, але й "піти з грою набагато далі".

Тимінський запевнив, що вірить у своє бачення і прагне створити щось величне. Тим, хто не готовий чекати на можливий реліз у Steam, він іронічно запропонував "спіратити" гру, але додав, що не варто вдавати, ніби це справедливо.

Що відомо про Lords of the Fallen 2?

Події Lords of the Fallen 2 розгортаються через сотні років після фіналу гри 2023 року. Сюжет розповідає про темряву Умбри, яка поглинула майже всі королівства. Гра вийде у 2026 році на ПК (в EGS), PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Трейлер Lords of the Fallen 2 – дивіться відео:

Гравцям обіцяють величезний світ, механіку переміщення між світами живих і мертвих, напружені бої з гігантськими босами та графіку на рушії Unreal Engine 5.