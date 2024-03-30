Матч на PGL CS2 Copenhagen Major ледь не зірвали протестувальники проти гемблінгового сайту

Сцену PGL Copenhagen Major з Counter-Strike 2 раптово занурили в хаос двоє протестувальників, які вибігли з натовпу глядачів та розбили головний трофей.

Мільйони глядачів спостерігають за змаганнями найкращих команд з Counter-Strike 2 на PGL Copenhagen Major, однак один з поєдинків турніру швидко перетворився на хаос.

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Двоє вболівальників вибігли на сцену прямо серед чвертьфіналу між командами G2 та MOUZ і хоча охорона досить швидко їх затримала, під час штовханини трофей, що знаходився у центрі сцени, впав та розлетівся на друзки.

Момент з затриманням – дивитися відео

Відповідальність за цю "акцію" взяв на себе гемблінговий сайт CSGO Empire, стверджуючи, що це було актом протесту проти їхніх конкурентів CSGORoll – одного зі спонсорів колективу G2.

– це гемблінгова платформа, яка дозволяє геймерам випробувати свою вдачу в намаганні виграти скіни для зброї у CS 2 в різних азартних іграх за реальні гроші.

Представники CSGO Empire називають CSGORoll "шахрайським казино", яке краде гроші людей. Також лунали звинувачення у відмиванні грошей.

Вони (G2 – ред.) безпосередньо причетні до того, що жертви втрачають мільйони доларів внаслідок чергової афери. G2 повинна негайно припинити рекламу шахрайських казино, – заявили у CSGO Empire.

Monarch – власник CSGO Empire, серйозно налаштований на подальшу боротьбу проти конкурентної організації та обіцяє щедро заплатити тим, хто повторить дії затриманих.

Хлопці, усі, хто в залі та дивляться це, це ваша можливість заробити тисячі. Приєднуйтесь до команди. Вони не можуть зупинити нас усіх, якщо ми будемо координуватися, якщо всі будуть працювати на повну, – сказав він на своїй трансляції на платформі Kick.

Організатори турніру з PGL також прокоментували ситуацію:

Наш захід спробували зірвати. Ми тимчасово призупинили матч, щоб забезпечити безпеку всіх. Причетних осіб затримала поліція. Ми висуватимемо звинувачення проти зловмисників.

Цікаво буде поглянути на подальший розвиток подій, особливо з огляду на те. що G2 перемогли MOUZ та зіграють наступний матч у півфіналі проти української організації NAVI, 30 березня о 21:00 за Києвом.