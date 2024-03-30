Миллионы зрителей наблюдают за соревнованиями лучших команд по Counter-Strike 2 на PGL Copenhagen Major, однако один из поединков турнира быстро превратился в хаос.

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Двое болельщиков выбежали на сцену прямо среди четвертьфинала между командами G2 и MOUZ и хотя охрана довольно быстро их задержала, во время толкотни трофей, находившийся в центре сцены, упал и разлетелся вдребезги.

Момент с задержанием – смотреть видео

Ответственность за эту "акцию" взял на себя гемблинговый сайт CSGO Empire, утверждая, что это было актом протеста против их конкурентов CSGORoll – одного из спонсоров коллектива G2.

CSGORoll – это гемблинговая платформа, которая позволяет геймерам испытать свою удачу в попытке выиграть скины для оружия в CS 2 в различных азартных играх за реальные деньги.

Представители CSGO Empire называют CSGORoll "мошенническим казино", которое ворует деньги людей. Также звучали обвинения в отмывании денег.

Они (G2 – ред.) непосредственно причастны к тому, что жертвы теряют миллионы долларов в результате очередной аферы. G2 должна немедленно прекратить рекламу мошеннических казино, – заявили в CSGO Empire.

Monarch – владелец CSGO Empire, серьезно настроен на дальнейшую борьбу против конкурентной организации и обещает щедро заплатить тем, кто повторит действия задержанных.

Ребята, все, кто в зале и смотрят это, это ваша возможность заработать тысячи. Присоединяйтесь к команде. Они не могут остановить нас всех, если мы будем координироваться, если все будут работать на полную, – сказал он на своей трансляции на платформе Kick.

Организаторы турнира из PGL также прокомментировали ситуацию:

Наше мероприятие попытались сорвать. Мы временно приостановили матч, чтобы обеспечить безопасность всех. Причастных лиц задержала полиция. Мы будем выдвигать обвинения против злоумышленников.

Интересно будет взглянуть на дальнейшее развитие событий, особенно учитывая то, что G2 победили MOUZ и сыграют следующий матч в полуфинале против украинской организации NAVI, 30 марта в 21:00 по Киеву.