Героя гри Red Dead Redemption 2 помістили в кумедну рекламу курячих гомілок

Стрільця-розбійника із Red Dead Redemption 2 Артура Моргана помітили на кумедній рекламі курячих гомілок. Такий рекламний трюк розсмішив шанувальників гри.

Попри авторські права, Артур Морган та інші активи Red Dead Redemption з'явилися в багатьох місцях по всьому світу, намагаючись просувати продукти чи залучати клієнтів для різних компаній.

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Артур Морган у рекламі курячих гомілок

Шанувальники серіалу раніше помічали в рекламах культові сцени з Red Dead Redemption, а Джона Марстона навіть помічали на коробках від взуття. З огляду на те, що Red Dead Redemption 2 є такою культовою грою на даний момент, здається, що дехто не може втриматися від використання її для продажу своїх товарів.

Цей рекламний трюк розсмішив навіть маркетологів популярної мережі KFC. У своєму твітері вони показали рекламну роботу та лаконічно підписали: "серйозна конкуренція".

На вивісці магазину над входом використано культове зображення Артура Моргана, який націлив свій пістолет з обкладинки Red Dead Redemption 2. Втім, його пістолет замінили на курячу ніжку.

Зображення добре поєднується із загальною західною тематикою на вивісці. Хоча очевидно, що ця вивіска може завдати власнику бізнесу серйозні неприємності, якщо Take-Two Interactive вирішить оскаржити її в суді.