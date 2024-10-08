Модер додав героїв Baldur's Gate 3 в один з найкращих файтингів – видовищне відео

Креативний геймер створив захопливу модифікацію для Tekken 8, додавши в файтинг персонажів хітової RPG від Larian Studios – Baldur's Gate 3.

Завдяки модифікаціям геймери можуть створювати найбільш неочікувані кросовери між своїми улюбленими проєктами, як от у цьому випадку.

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Видовищна модифікація підкорила фанатів BG 3

Винахідливий користувач Reddit під ніком Doctor_Sauce поділився на платформі результатом чудернацького задуму.

В рамках свого проєкту, геймер додав добре відомих персонажів рольової гри Baldur's Gate 3 у файтинг Tekken 8.

Так у грі опинилися: Лей'зель, Тінесерда, Карлак, Вілл, Гейл та улюбленець публіки – ельф-вампір Астаріон.

Трейлер моду – дивіться відео

Шанувальники обох ігор залишилися в захваті від роботи ентузіаста, а його допис набрав понад 16 тисяч вподобань та сотні тисяч переглядів.

Модифікації Doctor_Sauce зробив доступними для усіх охочих, вивантаживши їх на популярний ресурс NexusMods.