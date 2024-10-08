Благодаря модификациям геймеры могут создавать самые неожиданные кроссоверы между своими любимыми проектами, как вот в этом случае.

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Находчивый пользователь Reddit под ником Doctor_Sauce поделился на платформе результатом причудливого замысла.

В рамках своего проекта, геймер добавил хорошо известных персонажей ролевой игры Baldur's Gate 3 в файтинг Tekken 8.

Так в игре оказались: Лей'зель, Тинесерда, Карлак, Уилл, Гейл и любимец публики – эльф-вампир Астарион.

Трейлер мода – смотрите видео

Поклонники обеих игр остались в восторге от работы энтузиаста, а его пост набрал более 16 тысяч лайков и сотни тысяч просмотров.

Модификации Doctor_Sauce сделал доступными для всех желающих, выгрузив их на популярный ресурс NexusMods.