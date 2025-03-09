Stardew Valley отримала феноменальну модифікацію, яка додає в проєкт нове поселення, яке точно захоче відвідати кожен шанувальник Baldur's Gate 3, інформує 24 Канал.

Цікаво Творець Stardew Valley планує випустити оновлення для гри через 50 років

Нове поселення освіжить ваш ігровий процес

Baldur's Gate 3 тріумфувала на церемонії The Game Awards 2023 великою мірою саме завдяки своїм цікавим персонажам з непересічними особистостями та історіями.

Команда ентузіастів кілька місяців працювала над тим аби додати найхаризматичніших з них у світ іншої не менш геніальної гри – симулятора ферми Stardew Valley.

Врешті модифікація з назвою "Baldur's Village" доступна на порталі Nexus Mods для усіх охочих, а допис про її вихід став вірусним у соцмережі X.

Після її встановлення, гравці Stardew Valley можуть пройти трохи північніше Долини Пеліканів та знайти нову локацію – Село Балдура.

Серед персонажів, які чекатимуть на геймерів в поселенні будуть Астаріон, Карлак, Тінесерда, Ґейл, Лей'зель, Вілл та Галсін.

На додачу, імпозантний вампір Астаріон має власну повноцінну сюжетну лінію та є персонажем з яким можна закрутити роман. Творці модифікації обіцяють, що в майбутньому така опція стане доступною і з іншими героями.

Важливо, що для коректної роботи "Baldur's Village" необхідно також завантажити інші моди: Content Patcher, Portraiture та SMAPI.