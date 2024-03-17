Краще за оригінал: фанати Baldur's Gate 3 створили копію героїнь гри у Dragon's Dogma 2

Геймери продовжують насолоджуватися редактором персонажів Dragon's Dogma 2, а шанувальники Baldur's Gate 3 створили у ньому дивовижні копії головних героїнь популярної RPG від Larian Studios.

Інструмент для створення персонажів у Dragon's Dogma 2 є одним з найкращих за довгий час, тож геймери напрочуд раді, що розробники відкрили до нього доступ ще до релізу гри.

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Користувач Reddit під ніком ThrowRA_deerling поділився своїм дивовижним творінням – копією Тінесерди з Baldur's Gate 3.

Результат настільки вразив ігрову спільноту, що більшість зійшлася в думці, що героїня вийшла навіть гарнішою, ніж в оригіналі.

Автор також поділився параметрами, які дозволять іншим гравцям створити Тінесерду й у своїй грі.

Тінесерда у Dragon's Dogma 2 / Фото з Reddit

Реддітор Evening_Speaker4737, на противагу створив іншу персонажку проєкту Larian Studios – войовничу Лей'зель.

Лей'зель у Dragon's Dogma 2 / Фото з Reddit

Враховуючи успіх лишень редактора персонажів, пророкуємо що на релізі Dragon's Dogma 2 стане справжнім хітом, а, можливо, навіть найкращою грою 2024 року.

, вихід Dragon's Dogma 2 заплановано на 22 березня 2024 року на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.