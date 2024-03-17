Инструмент для создания персонажей в Dragon's Dogma 2 является одним из лучших за долгое время, поэтому геймеры очень рады, что разработчики открыли к нему доступ еще до релиза игры.

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Пользователь Reddit под ником ThrowRA_deerling поделился своим удивительным творением – копией Шэдоухарт из Baldur's Gate 3.

Результат настолько впечатлил игровое сообщество, что большинство сошлось во мнении, что героиня получилась даже красивее, чем в оригинале.

Автор также поделился параметрами, которые позволят другим игрокам создать Шэдоухарт и в своей игре.

Шэдоухарт в Dragon's Dogma 2 / Фото с Reddit

Реддитор Evening_Speaker4737, в противовес создал другую персонажку проекта Larian Studios – воинственную Лей'зель.

Лей'зель в Dragon's Dogma 2 / Фото с Reddit

Учитывая успех только лишь редактора персонажей, предсказываем что на релизе Dragon's Dogma 2 станет настоящим хитом, а, возможно, даже лучшей игрой 2024 года.

Заметьте, выход Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта 2024 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.