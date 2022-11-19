World of Warcraft запровадив міжфракційні рейди в грі Shadowlands, викликавши майже загальну радість. Тож тепер директор гри Іон Хазікостас натякає, що розширення цієї функції – це питання "коли", а не "якщо".

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Міжфракційні гільдії у World of Warcraft

На початку гри гордість фракцій і бої гравців проти гравців у відкритому світі були набагато важливішими, ніж у сучасному World of Warcraft. Настільки, що гравці навіть не могли створити персонажів протилежних фракцій на одному сервері.

Після запуску Legion, а особливо після завершення Battle for Azeroth, багато шанувальників задавалися питанням, чи є сенс механічно перешкоджати гравцям протилежної фракції групуватися, щоб знищити спільного ворога.

До впровадження це була одна з найбільш затребуваних функцій у спільноті World of Warcraft, і багато хто досі вірить, що її можна розширити, щоб охопити не лише рейди.

Ігровий директор Іон Хазіокстас голосно та чітко почув пристрасні благання гравців World of Warcraft. В інтерв'ю він підтвердив, що міжфракційні гільдії невдовзі з'являться.

За його словами, міжфракційні гільдії стали тим, що Blizzard хоче зробити, і хоча немає чіткого графіка щодо того, коли ця функція може з'явитися, вона відіграватиме роль у майбутньому World of Warcraft.

Перш ніж це стане реальністю, команда розробників має подолати певні перешкоди, і одна з цих перешкод представляє поточну форму системи Залу слави для міфічних рейдів.

Хазікостас вважає, що запровадження міжфракційних гільдій вимагало б консолідації системи Залу слави в універсальну фракційно-агностичну систему, оскільки поділ більше не мав би сенсу.