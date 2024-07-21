Відданий прихильник світу Pokemon вирішив реалізувати рядки відомої пісні та таки "зловити всіх", на що й витратив цілих 23 роки.

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Оце так відданість справі

На розділі Reddit, присвяченому грі Pokemon Scarlet & Violet, з'явився допис користувача під ніком wolfmanoh, який демонструє його неймовірно рідкісне досягнення.

Геймер стверджує, що він понад 23 роки грав у ігри франшизи Pokemon та нарешті зловив у свою колекцію всіх можливих покемонів, за винятком Манафі.

Дивовижна колекція – дивіться відео

Примітним є той факт, що wolfmanoh зумів впіймати не лише всіх покемонів та їхні регіональні версії, а і "блискучі" форми.

Враховуючи, наскільки важко вполювати останніх – це, безумовно, одне з найрідкісніших досягнень в історії франшизи.

Коли геймера запитали про найскладніші виклики з якими той стикнувся на своєму шляху, він розповів, що одним з найважчих стало полювання на Арсеуса, якого він шукав понад 4 місяці.