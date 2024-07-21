Фанат Pokemon витратив 23 роки аби здійснити унікальне ігрове досягнення

Затятий шанувальник всесвіту Pokemon витратив понад 23 роки аби здійснити дивовижне досягнення про яке мріє кожен фанат відомої франшизи.

Відданий прихильник світу Pokemon вирішив реалізувати рядки відомої пісні та таки "зловити всіх", на що й витратив цілих 23 роки.

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Оце так відданість справі

На розділі Reddit, присвяченому грі Pokemon Scarlet & Violet, з'явився допис користувача під ніком wolfmanoh, який демонструє його неймовірно рідкісне досягнення.

Геймер стверджує, що він понад 23 роки грав у ігри франшизи Pokemon та нарешті зловив у свою колекцію всіх можливих покемонів, за винятком Манафі.

Дивовижна колекція – дивіться відео

Примітним є той факт, що wolfmanoh зумів впіймати не лише всіх покемонів та їхні регіональні версії, а і "блискучі" форми.

Враховуючи, наскільки важко вполювати останніх – це, безумовно, одне з найрідкісніших досягнень в історії франшизи.

Коли геймера запитали про найскладніші виклики з якими той стикнувся на своєму шляху, він розповів, що одним з найважчих стало полювання на Арсеуса, якого він шукав понад 4 місяці.