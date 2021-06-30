Геймер найняв напарницю для гри в LoL, а потім подав на неї до суду: кумедна історія

Гравець в League of Legends на спеціальному сервісі винайняв дівчину собі у компаньйони для гри, а опісля запросив її на побачення. Коли ж вона відмовила, геймер подав на неї до суду. Деталі кумедної історії у матеріалі.

Ігри – це весело, а грати в компанії з кимось ще веселіше. Проте не завжди можна знайти друга, охочого зіграти в вашу улюблену гру чи просто того, чий вільний час співпадає з вашим. Через це в країнах Азії стають все популярнішими сервіси, де люди знаходять собі ігрових компаньйонів, іноді навіть за гроші.

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Саме одним із таких додатків, за інформацією журналістів, скористався китайський хлопчина, на ім'я Джун, щоб знайти собі "тіммейта". Його вибір пав на дівчину Мей, з якою вони були напарниками в популярній MOBA League of Legends з листопада 2019 року по квітень 2020–го, що обійшлося геймеру в 11 тисяч доларів, включно з комісією платформи.

Дівчина настільки припала до вподоби молодику, що він запросив її на побачення, однак та відповіла відмовою. Тоді Джун почав пропонувати їй подарунки: годинник, косметику та внутрішньоігрові предмети на загальну суму у 11,5 тисяч доларів. Мей відмовлялася як від них, так і від нових запрошень на побачення, проте впертого геймера це не зупинило і він послав подарунки безпосередньо за адресою її проживання, після чого дівчина все-таки прийняла речі.

За словами Мей, останньою краплею після якої вона вирішила припинити спілкування стало те, що Джун попросив своїх друзів, з якими вони разом грали, почати цілком серйозно називати її його майбутньою дружиною. У відповідь на обрив таких "стосунків" Джун подав на дівчину до суду, звинувативши в безпідставному збагаченні та зажадавши повернення 22–ох тисяч доларів.

Окружний суд міста Сянтань відмовив у задоволенні позовних вимог хлопця. На думку суду, між Джуном і Мей були виключно контрактні відносини, які обидві сторони виконали в повному обсязі. Подарунки ж геймер відправляв добровільно, хоча дівчина їх не просила і навіть відмовлялася.

Отож, на додачу до "розбитого" серця геймер втратив ще й 22 тисячі доларів, можливо, це стане йому своєрідним уроком та змусить замислитися про методи знайомства з дівчатами.