Звісно ж, мовиться про внутрішньоігрову валюту, а не гроші з реального світу. Прикрий випадок, на який скаржився геймер – булінг з боку іншого гравця.

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Прикра історія в GTA 5 Online

Як і в будь-якій дуже популярній онлайн-грі, у GTA Online є достатня частка тролів і кривдників, яким замість грати самим, подобається втручатися в ігри інших геймерів.

Зазвичай вболівальникам доводиться просто посміхатися і терпіти це, роблячи все можливе, щоб уникнути більш неприємних і дратівливих гравців. Втім, один з гравців вирішив поскаржитися в службу підтримки Rockstar.

Він розповів, що прикрий епізод стосувався місії з доставкою вантажу. Троль був у його команді, він підірвав вантаж і негайно покинув гру.

Допис отримав понад 6 700 голосів "за" лише за першу добу, оскільки безліч гравців відреагували здивовано, що служба підтримки Rockstar фактично компенсувала гравцю за цей інцидент.

Дехто вважає, що геймер міг сам підірвати свій вантаж, а потім ще й отримав за це компенсацію. Інші ж відзначають круту й швидку реакцію Rockstar на прикрий інцидент.