Геймер зумів перемогти в матчі Call of Duty: Warzone, прикинувшись мертвим – кумедне відео

Винахідливий гравець Call of Duty: Warzone зумів вибороти перемогу у матчі, прикинувшись мертвим після того, як решта його команди була переможена. Кумедне відео – у матеріалі.

Гравець Warzone зумів врятувати та виграти матч для своєї команди, коли здавалося, що все вже втрачено, вдавшись до незвичної тактики.

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Прикинутись мертвим – зовсім не нова стратегія для Warzone, адже її "придумали" незадовго після запуску гри, проте вона продовжує дивувати деяких гравців. Все, що потрібно зробити геймеру – це нерухомо лежати, попередньо викинувши все своє спорядження на землю і сподіватися, що вороги не такі розумні, щоб перевірити "труп". Звісно, це не безпрограшна стратегія, але коли вона все-таки спрацьовує, за цим неймовірно весело спостерігати.

Користувач Reddit conorlee93 опублікував відео, в якому для гравця все розпочинається досить погано. Під натиском ворожої команди, яка ліквідувала усіх його тіммейтів, наш герой змушений відступати й навіть визнати поразку перед своїми товаришам по команді через голосовий чат. До того ж геймер опинився в лещатах, адже і з іншого боку теж насувались вороги.

Саме тут настав час для винахідливості. Гравець вирішив, що найкращий шанс на виживання – викинути все спорядження і лягти на землю просто неба, прикинувшись мертвим. На великий подив, тактика спрацювала блискуче і дві команди, що залишилися, вели запеклу сутичку між собою, аж поки не залишився лише один ворожий агент. Саме в цей момент conorlee93 підхопив власну зброю і впевненою стрільбою закінчив матч, здобувши перемогу для своєї команди.

Тим часом один з коментаторів до допису conorlee93 заявив, що коли він поділився подібним відео, воно отримало багато негативних реакцій, а самого гравця називали кемпером і шахраєм. Цей конкретний коментар спричинив дискусію про те, чи доцільно використовувати подібний трюк у Warzone. В кінцевому результаті спільнота зійшлася на думці, що в ситуаціях подібних до відео Conorlee93, це не шахрайство, а розумна тактика, адже гравець залишився наодинці проти маси суперників на відкритому просторі, а не вичікував ворога десь в темних закутках будівель.

Отож, існує чимало тактик для здобуття перемоги в матчі Warzone, проте ця абсолютно точно одна з найвидовищніших.