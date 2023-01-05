Усі звикли, що Fallout це рольовий 3-d шутер, однак справжні фанати франшизи знають, що так було далеко не завжди.

Важливо PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п'ять пунктів обігріву

Перші дві гри серії з ізометричним видом та покроковою бойовою системою назавжди залишаться в серцях мільйонів геймерів.

Користувач Itch.io під ніком Jonasz O наскільки прикипів душею до Fallout 2, що вирішив створити власний ремейк, який перетворює ізометричну гру на шутер від першої особи.

Зберігши візуальні ефекти оригіналу, ентузіаст дав гравцям можливість поглянути на пустку, яку вони знають як свої 5 пальців, під зовсім іншим кутом.

Як і в класичній Fallout 2, гравцям надана можливість налаштувати свого персонажа та використовувати систему VATS для бою, однак замість покрокової системи тепер можна вибрати бій в реальному часі.

Тизер Fallout 2 в жанрі FPS: відео

Проєкт все ще перебуває в стадії розробки та зараз знаходиться в альфа-версії, але кожен охочий вже може випробувати гру в її поточному стані через браузер.

Для цього потрібно лишень відвідати сторінку ентузіаста на Itch.io, а посилання на неї можна знайти в описі під відео.