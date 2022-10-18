Подія відбулася нещодавно на виставці Portland Retro Gaming Expo, яка повернулася після дворічної перерви через пандемію коронавірусу. Рекордсменом став Джеймс Чен, відомий у ютубі під ніком EriclCX.

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Рекорд у класичному Тетрісі

На нещодавньому чемпіонаті світу з класичного Тетрісу відбувся захопливий фінал між двома геймерами – EriclCX проти Fractal. За підсумками замагання ErclCX набрав найвищу кількість балів і досяг найвищого рівня. Його остаточний рахунок склав 2,94 мільйона балів.

EriclCX – це ютуб-блогер, який зробив собі велике ім'я у світі конкурентного тетрісу та є лише старшокласником середньої школи. Минулого літа він побив свій рекорд, набравши 6 мільйонів балів у версії NES і знявши кольори з помилками у версії NTSC.

Відтоді, як Тетріс став загальновідомим серед гравців різного віку, геймери знайшли творчі способи включити його в інші ігри. Наприклад, один блогер розробив гігантську версію дошки Tetris у Minecraft.

За іронією долі, Minecraft має схожий дизайн у стилі блоків, що нагадує блоки Тетрісу. Незмінна популярність Тетрісу, безсумнівно, пов'язана з тим, наскільки він може викликати звикання, намагаючись отримати якомога вищий бал, тому конкурентна спільнота процвітає навіть через роки.

Для тих, хто віддає перевагу змаганням з меншим стресом і більшим задоволенням, Nintendo випустила Tetris 99 для підписників Nintendo Online. Він з'явився в Інтернеті у 2019 році. За правилами, 99 гравців змагаються один проти одного.

Геймери можуть атакувати один одного під час гри, продовжуючи грати в класичну гру Тетріс. Tetris 99 також змінює різні ігрові теми, які гравці можуть отримати під час подій Maximus Cup. Хоча початковий тетріс, можливо, мав надзвичайно скромний початок, одне можна сказати точно: любов до цієї простої гри не зникне ніколи.