Підбирає команду та скасовує матчі: геймер показав чітерський додаток для Dota 2

Користувач платформи Reddit продемонстрував роботу нової чітерської програми для Dota 2. Головною функцією цього софту є можливість скасовувати матчі без наслідків.

Користувач платформи Reddit із нікнеймом eotlling вирішив звернути увагу спільноти Dota 2 на чітерську програму. Він запевнив, що подібним софтом активно користуються геймери із СНД. Цікаво, що чимала кількість користувачів відзначила, що останнім часом вони стикалися із ситуаціями, коли не вистачало одного чи двох гравців для старту матчу.

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Чітерська програма маскується під відомий додаток із назвою Dota Plus (не сервіс від Valve), який створений на платформі Overwolf. Dota Plus допомагає швидко ознайомитися зі статистикою гравців, а активно її використовують на етапі піку/бану героїв. Річ у тім, що програма показує своєму власнику всю потрібну інформацію щодо гравців на сервері. Звісно, цей додаток важко назвати повністю легальним, щоправда, у компанії Valve поки не забороняли використовувати цей софт.

Чітерський додаток також дозволяє дізнатися всю інформацію про гравців свого та ворожого колективу. Але найцікавіше, що це можна зробити ще до натискання кнопки "Прийняти". Тобто чітер розпочинає пошук матчу, а також запускає свій нелегальний додаток. Коли гра знаходиться, то він отримує всю корисну інформацію, щоправда, щоб прийняти рішення у чітера є менш як 15 секунд.

Можливо, цього часу й замало, хоча спокійно можна встигнути ознайомитися з відсотком перемог, формою та іншою статистикою гравців. Якщо чітер потрапив у слабку команду чи йому щось не сподобалося, то він спокійно може скасувати матч без будь-яких наслідків. Інші геймери лише побачать напис "9/10", а пошук змагального матчу почнеться ще раз.

Поки невідомо, чи буде компанія Valve після цього вносити якісь зміни у відеогру Dota 2. Цікаво, що автор Dota Plus впевнений, що чітери навмисно видають свою програму за легальний додаток. Також він припускає, що їм потрібно буде змінити назву оригіналу, бо Valve може заблокувати і їх програму також. Наполегливо рекомендуємо утриматися від гри з таким чітерським додатком, бо за використання подібних програм завжди можна отримати бан.

Вигляд цієї чітерської програми / скриншот з відео eotlling