Пользователь платформы Reddit продемонстрировал работу новой читерской программы для Dota 2. Главной функцией этого софта является возможность отменять матчи без последствий.

Пользователь платформы Reddit с никнеймом eotlling решил обратить внимание общественности Dota 2 на читерскую программу. Он заверил, что подобным софтом активно пользуются геймеры из СНГ. Интересно, что немалое количество пользователей отметило, что в последнее время они сталкивались с ситуациями, когда не хватало одного или двух игроков для старта матча.

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Читерская программа маскируется под известное приложение под названием Dota Plus (не сервис от Valve), которое создано на платформе Overwolf. Dota Plus помогает быстро ознакомиться со статистикой игроков, а активно ее используют на этапе пика/бана героев. Дело в том, что программа показывает своему владельцу всю необходимую информацию по игрокам на сервере. Конечно, это приложение трудно назвать полностью легальным, правда, в компании Valve пока не запрещали использовать этот софт.

Читерское приложение также позволяет узнать всю информацию об игроках своего и вражеского коллектива. Но самое интересное, что это можно сделать еще до нажатия кнопки "Принять". То есть читер начинает поиск матча, а также запускает свое нелегальное приложение. Когда игра находится, то он получает всю полезную информацию, правда, чтобы принять решение в читера есть менее 15 секунд.

Возможно, этого времени и мало, хотя спокойно можно успеть ознакомиться с процентом побед, формой и другой статистикой игроков. Если читер попал в слабую команду или ему что-то не понравилось, то он спокойно может отменить матч без каких-либо последствий. Другие геймеры только увидят надпись "9/10", а поиск соревновательного матча начнется снова.

Пока неизвестно, будет ли компания Valve после этого вносить какие-то изменения в видеоигру Dota 2. Интересно, что автор Dota Plus уверен, что читеры намеренно выдают свою программу за легальное приложение. Также он предполагает, что им нужно будет изменить название оригинала, потому что Valve может заблокировать и их программу также. Настоятельно рекомендуем воздержаться от игры с таким читерским приложением, потому что за использование подобных программ всегда можно получить бан.

Вид этой читерской программы / скриншот с видео eotlling