Пользователь платформы Reddit решил поделиться интересной записью. Он показал, как филиппинские игроки в Dota 2 ведут себя в местных компьютерных клубах.

Сейчас почти у каждого есть свой PC или консоль, поэтому и компьютерные клубы потеряли свою актуальность. Хотя в нулевых это было место сбора всех геймеров, где могли устраиваться настоящие киберспортивные баталии. Однако, для игроков из Филиппин это до сих пор нормальная практика.

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Записью решил поделиться пользователь с никнеймом kogmocombo на всемирно известной платформе Reddit. К своему посту он добавил красноречивую фразу:

Филиппинские компьютерные клубы по Dota 2, вот так мы играем в эту видеоигру.

Геймеры в этом регионе чрезвычайно эмоциональные, что и показали еще во время турнира The Manila Major в 2016 году. На этой записи можно увидеть разнообразных геймеров из этой страны, которые очень бурно реагируют на события в обычном соревновательном матче. На видео филиппинские игроки кричат, угрожают друг другу, запрыгивают на стулья, показывают различные жесты и троллят своих оппонентов. На самом деле это очень забавная нарезка, которую не нужно воспринимать очень серьезно.

Такие искренние эмоции филиппинских игроков уже собрали почти 2 тысячи лайков от пользователей Reddit и более 300 комментариев. Геймерам понравилась эта запись, ее отмечают за сумасшедшие эмоции участников этого действа. Немалое количество пользователей отметило, что сталкивались с похожими игроками в компьютерных клубах. Некоторые игроки пошутили, что это типичный пример соревновательных матчей на серверах Юго-Восточной Азии.

Рекомендуем снизить громкость на устройстве к минимуму, так как очень громкие крики будут с первой секунды этой записи.

Эмоциональные филиппинские игроки в Dota 2 – видео 16+

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