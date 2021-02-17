Горячая филиппинская Dota 2: крики, угрозы и отсутствие взаимоуважения и манер – видео 16+
Пользователь платформы Reddit решил поделиться интересной записью. Он показал, как филиппинские игроки в Dota 2 ведут себя в местных компьютерных клубах.
Источник:Reddit kogmocombo
Сейчас почти у каждого есть свой PC или консоль, поэтому и компьютерные клубы потеряли свою актуальность. Хотя в нулевых это было место сбора всех геймеров, где могли устраиваться настоящие киберспортивные баталии. Однако, для игроков из Филиппин это до сих пор нормальная практика.
Интересно "Зараш меня, а не точку B": ESL выпустила фирменный мерч ко Дню святого Валентина – фото
Записью решил поделиться пользователь с никнеймом kogmocombo на всемирно известной платформе Reddit. К своему посту он добавил красноречивую фразу:
Филиппинские компьютерные клубы по Dota 2, вот так мы играем в эту видеоигру.
Геймеры в этом регионе чрезвычайно эмоциональные, что и показали еще во время турнира The Manila Major в 2016 году. На этой записи можно увидеть разнообразных геймеров из этой страны, которые очень бурно реагируют на события в обычном соревновательном матче. На видео филиппинские игроки кричат, угрожают друг другу, запрыгивают на стулья, показывают различные жесты и троллят своих оппонентов. На самом деле это очень забавная нарезка, которую не нужно воспринимать очень серьезно.
Такие искренние эмоции филиппинских игроков уже собрали почти 2 тысячи лайков от пользователей Reddit и более 300 комментариев. Геймерам понравилась эта запись, ее отмечают за сумасшедшие эмоции участников этого действа. Немалое количество пользователей отметило, что сталкивались с похожими игроками в компьютерных клубах. Некоторые игроки пошутили, что это типичный пример соревновательных матчей на серверах Юго-Восточной Азии.
Рекомендуем снизить громкость на устройстве к минимуму, так как очень громкие крики будут с первой секунды этой записи.
Эмоциональные филиппинские игроки в Dota 2 – видео 16+
Dota 2Многопользовательская видеоигра в жанре MOBA, которая официально вышла в июле 2013 года. Разработчиком этого проекта выступила американская компания Valve. Dota 2 является автономным продолжением популярной карты из видеоигры Warcraft III: Reign of Chaos. В игре соревнуются две команды по пять игроков в каждой, а геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеской базы. Также Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
Поделиться новостью