Компания ESL решила выпустить специальный тематический мерч ко Дню святого Валентина. В праздничную коллекцию вошли футболки и чашки с оригинальными надписями.

Компания ESL подготовила праздничную коллекцию мерча ко Дню всех влюбленных. Интересно, что их дизайнеры решили отойти от популярных розовых и красных цветов. Мерч от ESL выполнен в классических черных и белых цветах, однако, у представителей этой компании получилось придумать веселые и праздничные надписи для их атрибутики.

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Всего в фирменном магазине ESL вышло 16 тематических товаров ко Дню святого Валентина: 8 чашек и 8 футболок. Отметим, что праздничные надписи будут понятны только геймерам, которые играют в CS:GO и Dota 2. Цена за одну футболку любого размера составляет 857 гривен, а кружка на 300 миллилитров стоит 514 гривен. В описании к этой линейке тематического мерча написано следующее:

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Отметим, что действительно в компании ESL в этом году придумали очень оригинальные надписи для тематического мерча. Предлагаем вам посмотреть самые интересные варианты, а со всей линейкой можно ознакомиться по этой ссылке.

"Зараш меня, а не точку B"​ / ESL Shop

"Когда я смотрю в твои глаза, я де_зориентирован" / ESL Shop

"Ты молотов? Потому что ты заставляешь меня гореть"​ / ESL Shop

"Ты та (тот), кто AWPерирует моим сердцем" / ESL Shop

"Я бы не заменил тебя ни на кого другого" / ESL Shop

"Я бы вернулся в ад и вернулся снова для тебя" / ESL Shop

"Розы красные, фиалки синие, сегодня день, когда я твой саппорт" / ESL Shop

"Ты пробуждаешь лучшие во мне" / ESL Shop