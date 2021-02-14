Компанія ESL вирішила випустити спеціальний тематичний мерч до Дня святого Валентина. У святкову колекцію ввійшли футболки та чашки з оригінальними написами.

Компанія ESL підготувала святкову колекцію мерчу до Дня всіх закоханих. Цікаво, що їх дизайнери вирішили відійти від популярних рожевих та червоних кольорів. Мерч від ESL виконаний у класичних чорних та білих кольорах, проте, у представників цієї компанії вийшло вигадати веселі та святкові написи для їх атрибутики.

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Всього у фірмовій крамниці ESL вийшло 16 тематичних товарів до Дня святого Валентина: 8 чашок та 8 футболок. Відзначимо, що святкові написи будуть зрозумілі лише геймерам, які грають у CS:GO та Dota 2. Ціна за одну футболку будь-якого розміру складає 857 гривень, а кухоль на 300 мілілітрів коштує 514 гривень. В описі до цієї лінійки тематичного мерчу написано наступне:

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Відзначимо, що й справді у компанії ESL цього року вигадали дуже оригінальні написи для тематичного мерчу. Пропонуємо вам переглянути найцікавіші варіанти, а з усією лінійкою можна ознайомитися за цим посиланням.

"Зараш мене, а не точку B" / ESL Shop

"Коли я дивлюся у твої очі, я де_зорієнтований" / ESL Shop

"Ти молотов? Тому що ти змушуєш мене палати" / ESL Shop

"Ти та (той), хто AWPерує моїм серцем" / ESL Shop

"Я б не замінив тебе ні на кого іншого" / ESL Shop

"Я б повернувся до пекла й повернувся знову для тебе" / ESL Shop

"Троянди червоні, фіалки сині, сьогодні день, коли я твій саппорт" / ESL Shop

"Ти пробуджуєш найкраще у мені" / ESL Shop