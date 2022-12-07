Геймер показав дивовижні зміни графіки у Fortnite Chapter 4: неймовірні фото

Останнє оновлення для хітової Fortnite від Epic Games додало в гру приголомшливі графічні елементи, зробивши її фактично першим проєктом, що продемонструє геймерам можливості Unreal Engine 5.

Оновлення "Chapter 4" для надзвичайно популярної королівської битви Fortnite містить підтримку багатьох функцій свіженького рушія Unreal Engine 5.1, що робить мультяшний шутер однією з найбільш візуально дивовижних ігор індустрії на цю мить, повідомляє 24 канал.

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Окрім нової мапи, скінів та транспортних засобів, нещодавно випущена 4 глава Fortnite також подарувала гравцям покращену за допомогою Epic Unreal Engine 5.1 графічну складову.

Геймери, які пильно стежать за технологіями та новинками у сфері графіки, ймовірно, вже бачили незліченну кількість фанатських проєктів на кшталт трейлера концепту гри про Джона Віка, виконаного на Unreal Engine 5. Одначе, саме оновлення Fortnite знаменує собою перший випадок, коли цей надсучасний ігровий рушій було використано в рамках комерційного проєкту.

Користувач Reddit Jtneagle поділився своїми спостереженнями, в яких порівняв стару версію Fortnite з четвертою главою.

Порівняння графіки у Fortnite / зображення з Reddit

На низці скриншотів можна легко побачити разючий контраст у якості візуальних ефектів, зокрема виділяється неймовірна технологія Lumen, що забезпечує значно реалістичніше освітлення та тіні.

Завдяки технології Nanite, предмети в кадрі також виглядають чіткішими та більш пропрацьованими, а все тому, що вона дозволяє розробникам створювати неймовірні об'єкти, які автоматично регулюють рівень деталізації, коли гравці наближаються чи віддаляються від них.

Реакція геймерів на такі очевидні зміни була загалом позитивною, тож можна сказати, що вони з радістю зустріли нові технології.