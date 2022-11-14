Це відбулося після натяку Lionsgate на можливий вихід такої гри. Втім, схоже, що проєкт перебуває на дуже ранній стадії.

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Гра про Джона Віка з відкритим світом

Той факт, що досі ще не було орієнтованої на бойовики гри про Джона Віка, трохи бентежить. І очевидно, що TeaserPlay поділяє цю думку.

У півторахвилинному концептуальному трейлері зображено Джона Віка в різних ситуаціях, у тому числі водіння його Chevrolet Chevelle SS 1970 року пустелями, кулачні бої зі злими поплічниками та перестрілки, схожі на Макса Пейна.

Одним із найбільш вражаючих відтворень трейлера є сцена, де Джон Вік їде верхи на коні вулицями Нью-Йорка вночі. Вона натхненна останнім фільмом про Джона Віка.

Концептуальний трейлер гри про Джона Віка: дивіться відео

За словами TeaserPlay, у трейлері використовуються найпередовіші технології, які використовуються Unreal Engine 5 для створення реалістичних персонажів й оточення.

До них належать освітлення з трасуванням променів, відображення екранного простору та технологія під назвою Lumen, яка освітлює світ реалістичним прямим і непрямим світлом.

Кіану Рівза було відтворено в концептуальному відео за допомогою MetaHuman Unreal Engine 5 – фреймворку, який дозволяє створювати фотореалістичних цифрових людей за недовгий проміжок часу.