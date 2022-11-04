Хоча Джон Вік уже брав участь у кількох іграх, це може бути перший раз, коли головний персонаж Кіану Рівза з'явиться у геймерському світі у власній грі.

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Гра про Джона Віка

У 2014 році режисери Чед Стахельші та Девід Летіч представили Джона Віка на великому екрані. Взявши за основу класичний образ самотнього стрільця, популяризований спагетті-вестернами Серджіо Леоне, та бойовики з аніме та фільмів про бойові мистецтва, дует створив візуально приголомшливий нео-бойовик.

Перший виступ Джона Віка отримав загальну оцінку, був комерційно успішним і породив два продовження: "Джон Вік: Глава 2" 2017 року та "Джон Вік: Глава 3 – Парабелум" 2019 року. Успіх франшиз продовжиться з майбутньою четвертою главою, яка має вийти в березні 2023 року, а також розробляється п'ята частина.

Тепер під час телефонної розмови з інвесторами Джон Фелтхаймер, генеральний директор Lionsgate Studios, сказав, що керівництво Lionsgate висунуло пропозиції щодо розробки великої гри AAA, головним героєм якої стане Джон Вік.

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Оскільки проєкт, схоже, перебуває на ранніх стадіях, Фельтхаймер не розголошував деталей, лише сказавши: "Я не хочу забігати наперед, але ми віримо, що з "Джона Віка" можна створити велику AAA-гру. Ми надсилали пропозиції. Ми, безумовно, зацікавлені в цьому, але зараз я не хочу більше нічого про це говорити".

Фелтхаймер продовжив обговорювати потенціал майбутньої власності Джона Віка та похвалив режисерів Джона Віка за те, що вони зберегли франшизу прибутковою, успішною, живою та важливою, оскільки перші три фільми разом зібрали понад 500 мільйонів доларів.

Багатобюджетна гра зі зброєю та майстерно поставлені бойові сцени, якими прославився Джон Вік, здаються ідеальним підходом для світу бойовиків. Тож це проєкт, на який фанати чекали з нетерпінням.