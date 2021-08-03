На початку травня компанія Epic Games представила свій новий ігровий рушій Unreal Engine 5, а також виклала його у відкритий доступ. Зрозуміло, що охочих "погратися" з цим інструментом знайшлося чимало, а в мережі майже одразу почали з'являтися цікаві роботи.

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Зрозуміло, що ентузіасти поки лише знайомляться з Unreal Engine 5, а тому про серйозні проєкти поки не йдеться. Щоправда, насправді такі роботи дуже корисні, бо завдяки їм можна побачити можливості нового ігрового рушія. За схожу оригінальну роботу взявся й блогер з нікнеймом Pefect Vision. На своєму ютуб-каналі він вирішив показати концепт джунглів з відеогри Far Cry 6.

Одразу варто відзначити, що оригінальні джунглі з шостої частини поки не можна побачити, бо реліз гри має відбутися лише в жовтні. Та й загалом відеоігри цієї серії виходять на іншому ігровому рушії – Dunia Engine, а тому навряд чи щось таке можна буде побачити в новій грі від Ubisoft. Хоча геймерам однаково сподобалася робота Pefect Vision, а цей запис вже став одним з найпопулярніших на його каналі (майже 30 тисяч переглядів).

Ентузіаст використав у своїй роботі текстури з високою роздільною здатністю, а також добряче попрацював над освітленням. Загалом ці джунглі мають доволі реалістичний вигляд, хоча й варто додати, що він припустився однієї помилки. Блогер вирішив додати ще й ефектну тропічну зливу, але не приділив належної уваги цьому елементу. Річ у тім, що не видно жодних ефектів від цього дощу, наприклад, рослини та калюжі просто статичні. Сподіваємося, що ентузіаст виправить цей неприємний недолік, а в майбутньому поділиться вже оновленою версією цих джунглів.

Концепт джунглів з Far Cry 6 на Unreal Engine 5: відео