"Гра для дітей": геймер показав MS Paint у Minecraft, який може створювати 3D-моделі – відео

Шанувальник Minecraft створив цікаву та оригінальну систему у своїй улюбленій відеогрі. Геймер показав працюючий MS Paint, який може створювати 3D-картини.

Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні оригінальні механізми, системи чи споруди у Minecraft. У цій відеогрі неймовірні можливості для реалізації навіть найбожевільніших задумів. Деякі геймери роками відтворюють цілі всесвіти, а інші створюють чудернацькі механізми. Сьогоднішнього героя можна віднести до категорії останніх, бо він створив дуже оригінальну систему.

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Користувач із нікнеймом Minecraft_Unofficial поділився своєю роботою на відомій платформі Reddit. Його пост дуже сподобався геймерам та потрапив до когорти найпопулярніших за останній тиждень: понад 36 тисяч вподобань та 270 коментарів. Геймер створив працюючий MS Paint у Minecraft, а також навіть під'єднав до своєї системи своєрідний 3D-принтер.

Спочатку потрібно намалювати будь-який малюнок на спеціальній дошці, а для цього він навіть додав невелику палітру кольорів. Коли 2D-малюнок готовий, то його можна видрукувати на 3D-принтері. Також є можливість використати різноманітні налаштування масштабу. Цікаво, що у цьому принтері відсутній універсальний редстоун. Ентузіаст відзначив, що нічого складного у його системі немає, а для її створення він використав структурні та команді блоки. Minecraft_Unofficial описав свою роботу так:

Я використав 16 структурних блоків, які розміщують 2D-малюнок на платформі 3D-принтера, а після цього командні блоки видаляють небо, хмари... Також вони масштабують такі речі, як дерева та будинки. Ось як це працює. Насправді дуже просто!

Щоправда, користувачі у мережі не змогли до кінця розібратися у всіх принципах роботи цієї системи, тому активно просять Minecraft_Unofficial поділитися модифікацією. Останній відзначив, що найближчим часом зробить це, але спершу потрібно усунути деякі баги та інші технічні недоліки.

MS Paint у Minecraft, який може створювати 3D-моделі – відео

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