Поклонник Minecraft создал интересную и оригинальную систему в своей любимой видеоигре. Геймер показал работающий MS Paint, который может создавать 3D-картины.

Мы уже неоднократно рассказывали о различных оригинальных механизмах, системах или сооружениях в Minecraft. В этой видеоигре невероятные возможности для реализации даже самых безумных замыслов. Некоторые геймеры годами воспроизводят целые вселенные, а другие создают причудливые механизмы. Сегодняшнего героя можно отнести к категории последних, потому что он создал очень оригинальную систему.

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Пользователь с никнеймом Minecraft_Unofficial поделился своей работой на известной платформе Reddit. Его пост очень понравился геймерам и попал в число самых популярных за последнюю неделю: более 36 тысяч лайков и 270 комментариев. Геймер создал работающий MS Paint в Minecraft, и даже подключил к своей системе своеобразный 3D-принтер.

Сначала нужно нарисовать любой рисунок на специальной доске, а для этого он даже добавил небольшую палитру цветов. Когда 2D-рисунок готов, то его можно напечатать на 3D-принтере. Также есть возможность использовать различные настройки масштаба. Интересно, что в этом принтере отсутствует универсальный редстоун. Энтузиаст отметил, что ничего сложного в его системе нет, а для ее создания он использовал структурные и командные блоки. Minecraft_Unofficial описал свою работу так:

Я использовал 16 структурных блоков, которые размещают 2D-рисунок на платформе 3D-принтера, а затем командные блоки удаляют небо, облака... Также они масштабируют такие вещи, как деревья и дома. Вот как это работает. На самом деле очень просто!

Правда, пользователи в сети не смогли до конца разобраться во всех принципах работы этой системы, поэтому активно просят Minecraft_Unofficial поделиться модификацией. Последний отметил, что в ближайшее время сделает это, но сначала нужно устранить некоторые баги и другие технические недостатки.

MS Paint в Minecraft, который может создавать 3D-модели – видео

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