Поклонник Minecraft создал интересный и оригинальный механизм в этой видеоигре. Геймер показал настоящий симулятор погодных условий в миниатюрном масштабе.

Поклонники видеоигры Minecraft уже неоднократно создавали разнообразные грандиозные структуры. Именно такие работы и помогают этому проекту до сих пор пользоваться спросом среди геймеров и оставаться в топе продаж. Сегодняшний герой также создал очень интересный механизм, который понравится всем фанатам Minecraft.

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Геймер с никнеймом AndypandyO своей работой поделился на известной платформе Reddit. Он создал причудливый механизм, который симулирует погодные условия в миниатюрном формате. В комментариях он отметил, что его система еще не оптимальна, а другие поклонники видеоигры могут попробовать повторить нечто подобное.

AndypandyO создал небольшую комнату, в которой можно увидеть летающие снежные и дождевые облака. На полу он выложил миниатюрную карту мира, а также создал специальные смотровые площадки. Также стоит отметить, что никаких посторонних модификаций геймер не использовал, а повторить его симулятор сможет любой в обычном режиме игры.

Правда, надо уметь добавлять в видеоигру командные блоки, а также знать принципы их работы. Они используются для создания сложных механизмов и выполняют записанные в них консольные команды. Также такая система не могла обойтись без редстоуна, а активируется она двумя переключателями. Роль облаков выполняют костры, а вместо снега геймер использовал пыль. Такие своеобразные облака перемещаются благодаря незначительным телепортациям, а одновременно с ними движется эффект снега или дождя.

Конечно, такой механизм простым назвать сложно, хотя повторить его можно. AndypandyO в комментариях к этому видео показал вид своей системы изнутри и команды, которые он записал в специальные блоки. Пользователям платформы Reddit такая причудливая система очень понравилась. Пост геймера собрал более 16 тысяч лайков, а также почти 200 комментариев.

Симулятор погодных условий от AndypandyO – видео

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Вид системы изнутри / Фото Reddit AndypandyO