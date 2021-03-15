Энтузиасты из ArdaCraft показали новый трейлер своего многолетнего проекта. Их команда занимается детальным воспроизведением в Minecraft мира Средиземья с "Властелина колец".

Наверное, поклонники Minecraft часто встречались с различными проектами по мотивам "Властелина колец". Правда, команда ArdaCraft решила не размениваться на известные сооружения или места Средиземья, потому что они решили воспроизвести сразу всю эту вселенную.

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Энтузиасты из ArdaCraft начали переносить вселенную Толкина в Minecraft еще в 2014 году. За это время у команды уже получилось воспроизвести значительную часть этого мира. Двигаться они начали с запада на восток, как и главные герои книг Толкина. Поэтому пока у энтузиастов получилось воспроизвести большинство локаций из первых двух фильмов трилогии "Властелин колец". Например, уже можно увидеть Хоббитон, Эдорас, Ривенделл, а также много других достопримечательностей.

Правда, даже за столько лет у энтузиастов получилось завершить их проект только на 31%. Они сами отмечают, что впереди еще не один год работы над этим проектом, поэтому все желающие могут помочь команде ArdaCraft в воспроизведении Средиземья. Для этого надо лишь заполнить специальную форму на официальном форуме.

Представители команды ArdaCraft также отмечают, что ориентируются именно на книги известного английского писателя. Также они создали более 8 тысяч уникальных блоков с различными текстурами для своей вселенной. Для этого они используют специальный мод под названием Conquest Reforged. Все работы энтузиасты проводят на собственном сервере, а также уже успели использовать 570 миллиардов блоков.

В новом трейлере они показали результаты работы за последнее время. Стоит отметить, что детальность и масштаб этих работ впечатляет. Наверное, в таком Средиземье нужно будет потратить не один час, чтобы повторить маршрут Фродо и компании. Конечно, если не заблудиться и знать, что Мордор это налево.

Видео очень понравилось геймерам, а его уже успело посмотреть более 20 тысяч пользователей. Самое интересное, что прогуляться и насладиться просторами Средиземья можно уже сейчас. Для этого нужно лишь загрузить некоторые модификации и ознакомиться с подробной инструкцией по этой ссылке.

Трейлер проекта по воспроизведению Средиземья в Minecraft – видео