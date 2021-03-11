Невероятно терпеливый и опытный игрок в Minecraft построил целый внутриигровой город с собственной набережной и полностью детализированными небоскребами. Удивительные фото – в материале.

Minecraft широко известен своей свободой для творчества и это не первый раз, когда геймеры строят уникальные здания в игре. Однако, пожалуй, еще никогда жажда строительства не достигала таких масштабов.

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После релиза публичной альфа-версии в 2009 году, творческая песочница стала одной из самых популярных видеоигр всех времен. Майнкрафт имеет множество различных игровых режимов и хотя большинство вращаются вокруг изучения случайно созданного игрового мира и сбора ресурсов, чтобы выживать и процветать, строя себе дом, однако существует и "творческий" режим, позволяющий игрокам свободно строить то, что им заблагорассудится без надобности поиска ресурсов.

И вот именно в этом режиме один из ярых игроков Minecraft недавно закончил строительство удивительного города после почти трех лет кропотливой работы. Геймер поделился скриншотами собственного проекта на популярном портале Reddit, выложив фото, под никнеймом the_balazs. Геймер продемонстрировал сообществу огромный и хитроумно детализированный город, который он строил в течение долгих трех лет. Проект под названием "Североамериканский мегаполис" напоминает такие известные города, как Нью-Йорк и Чикаго, с двумя основными районами и красивой набережной.

Невероятный мегаполис в Minecraft / изображение с Reddit

Искусный строитель в комментариях к посту, рассказал о том, что каждое здание имеет полностью отделанный интерьер, то есть игроки могут исследовать каждый этаж массивных небоскребов города. Талантливый цифровой архитектор также опубликовал ссылку для загрузки, что позволяет каждому игроку исследовать его творения вблизи.

Еще несколько удивительных фото мегаполиса / изображение с planetminecraft.com

Как утверждает сам the_balazs его Трэнтон (именно так он назвал город) еще далек от идеала и совсем не закончен, поэтому нам трудно представить к чему стремится талантливый строитель, ведь уже тот результат его труда, который мы видим воочию прямо сейчас, мягко говоря, впечатляет. Желаем геймеру сил и новых идей для окончания этого чрезвычайно амбициозного и масштабного проекта.