Поклонники видеоигры Kingdom Come Deliverance воспроизводят ее игровой мир в Minecraft. Энтузиасты уже показали первый трейлер этого масштабного проекта.

На youtube-канале Sexy Biscuit вышел трейлер масштабного мода к видеоигре Minecraft. Геймеры решили перенести виртуальную Богемию с Kingdom Come Deliverance в популярную "песочницу".

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Энтузиасты воспроизводят игровой мир Kingdom Come Deliverance в Minecraft в масштабе 1:1. В реальную величину планируют создавать все: поселение, горы, реки и многое другое. Интересно, что эта средневековая RPG претендует на географическую и историческую точность. Разработчики Kingdom Come Deliverance длительное время путешествовали на территории реальной Богемии. Немалое количество различных сооружений переносилось в виртуальный проект в точности. Очень интересным постом в 2018 году поделился пользователь платформы reddit с никнеймом xXEdgy13YrOldXx:

Сравнение реальных мест с их виртуальными аналогами / reddit

Получается, что средневековую Богемию воссоздадут еще и в популярной "песочнице". В ближайшее время в подобную подборку можно будет добавлять скриншоты из Minecraft. В трейлере этого глобального мода представлен замок в Скалицах и его окрестности. Видно, что работа масштабная и очень подробная. Геймеры уже даже показали карту этого виртуального региона.

Скалицы в видеоигре Minecraft / твиттер Amy Gough

Энтузиасты пока не называют точную дату релиза этого проекта, но отмечают, что уже в ближайшее время можно будет загрузить себе этот мод. Также пока неизвестно будут ли переноситься в Minecraft ролевые элементы или персонажи видеоигры Kingdom Come Deliverance.

Смотрите трейлер мода Kingdom Craft: Deliverance – видео