Шанувальники відеогри Kingdom Come Deliverance відтворюють її ігровий світ у Minecraft. Ентузіасти вже показали перший трейлер цього масштабного проєкту.

На youtube-каналі Sexy Biscuit вийшов трейлер масштабного моду до відеогри Minecraft. Геймери вирішили перенести віртуальну Богемію з Kingdom Come Deliverance у популярну "пісочницю".

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Ентузіасти відтворюють ігровий світ Kingdom Come Deliverance у Minecraft у масштабі 1:1. У реальну величину планують створювати все: поселення, гори, річки та чимало іншого. Цікаво, що ця середньовічна RPG претендує на географічну та історичну точність. Розробники Kingdom Come Deliverance тривалий час подорожували на території реальної Богемії. Чимала кількість різноманітних споруд переносилася у віртуальний проєкт у точності. Дуже цікавим постом у 2018 році поділився користувач платформи reddit з нікнеймом xXEdgy13YrOldXx:

Порівняння реальних місць з їх віртуальними аналогами / reddit

Виходить, що середньовічну Богемію відтворять ще й у популярній "пісочниці". Найближчим часом у подібну добірку можна буде додавати скріншоти з Minecraft. У трейлері цього глобального моду представлений замок у Скалицях та його околиці. Видно, що робота масштабна та дуже детальна. Геймери вже навіть показали мапу цього віртуального регіону.

Скалиці у відеогрі Minecraft / твіттер Amy Gough

Ентузіасти поки не називають точну дату релізу цього проєкту, але відзначають, що вже найближчим часом можна буде завантажити собі цей мод. Також поки невідомо чи будуть переноситися у Minecraft якісь рольові елементи чи персонажі відеогри Kingdom Come Deliverance.

Дивіться трейлер моду Kingdom Craft: Deliverance – відео