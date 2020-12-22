У Kingdom Come: Deliverance офіційно додали українську локалізацію. Роботу по перекладу провела відома організація SBT Localization ("Шлякбитраф").

Організація SBT Localization ("Шлякбитраф") на своїй офіційній сторінці у фейсбуці відзначила, що українська мова вже з'явилася у Kingdom Come: Deliverance. Поки ця локалізація доступна лише для PC, а власникам версій гри на PlayStation 4 та Xbox One варто ще почекати.

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Українська локалізація вже доступна на всіх майданчиках, де можна придбати відеогру: Steam, GOG, Epic Games Store. Спілка SBT Localization працювала два роки над локалізацією гри. Обсяг робіт був масштабний: у відеогрі понад 800 тисяч слів (разом з DLC). У своєму повідомленні вони написали наступне:

Миколай зглянувся на ваші прохання і приніс українську локалізацію в гру Kingdom Come Deliverance! УВАГА: Текст вичитано не до кінця, тому в Новому році ще буде патч із виправленнями. Українська мова точно вже доступна в Steam та Epic Games! Решту крамниць і платформ ще не перевіряли, але якщо маєте гру на GOG, скажімо, то перевірте, чи можна там вибрати українську мову. Щиро дякуємо Warhorse Studios за сприяння українській локалізації! Бажаємо творчої наснаги та втілення ще багатьох крутих проєктів.

Головне меню відеогри / світлина з сайту SBT Localization

Інвентар головного героя / світлина з сайту SBT Localization

Меню діалогів у відеогрі / світлина з сайту SBT Localization

Офіційний лист від студії Warhorse Studios з авторами української локалізації / світлина з сайту SBT Localization

Kingdom Come: Deliverance Рольова відеогра від першої особи з масштабним відкритим світом. Проєкт був розроблений чеською студією Warhorse Studios, а реліз відбувся у 2018 році. Події у відеогрі проходять на території середньовічної Чехії у часи Священної Римської імперії. Головним героєм гри став Їндржих (син коваля), він пережив криваву різанину у його рідному селищі та вступив на службу до одного з лордів.

Звичайне видання Kingdom Come: Deliverance можна придбати за 379 гривень, а Royal Edition – за 479 гривень. Поки за зниженою ціною відеогру можна купити лише у крамниці GOG (-50%), а в Epic Games розпродаж вже розпочався, але на цей тайтл знижка поки відсутня. У Steam також поки без знижок на гру, але масштабний новорічний розпродаж у цій крамниці ще навіть не розпочався.