В Kingdom Come: Deliverance официально добавили украинскую локализацию. Работу по переводу провела известная организация SBT Localization ("Шлякбитраф").

Организация SBT Localization ("Шлякбитраф") на своей официальной странице в фейсбуке отметила, что украинский язык уже появился в Kingdom Come: Deliverance. Пока эта локализация доступна только для PC, а владельцам версий игры на PlayStation 4 и Xbox One стоит еще подождать.

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Украинская локализация уже доступна на всех площадках, где можно приобрести видеоигру: Steam, GOG, Epic Games Store. Организация SBT Localization работала два года над локализацией игры. Объем работ был масштабный: в видеоигре более 800 тысяч слов (вместе с DLC). В своем сообщении они написали следующее:

Николай внял вашим просьбам и принес украинскую локализацию в игру Kingdom Come Deliverance! ВНИМАНИЕ: Текст вычитано не до конца, поэтому в Новом году еще будет патч с исправлениями. Украинский язык точно уже доступен в Steam и Epic Games! Остальные магазины и платформы еще не проверяли, но если есть игра у GOG, скажем, то проверьте, можно ли там выбрать украинский язык. Спасибо Warhorse Studios за содействие украинской локализации! Желаем творческого вдохновения и воплощения еще многих крутых проектов.

Главное меню видеоигры / фотография с сайта SBT Localization

ІИнвентарь главного героя / фотография с сайта SBT Localization

Меню диалогов в видеоигре / фотография с сайта SBT Localization

Официальное письмо от студии Warhorse Studios с авторами украинской локализации / фотография с сайта SBT Localization

Kingdom Come: Deliverance Ролевая видеоигра от первого лица с масштабным открытым миром. Проект был разработан чешской студией Warhorse Studios, а релиз состоялся в 2018 году. События в видеоигре проходят на территории средневековой Чехии во времена Священной Римской империи. Главным героем игры стал Индржих (сын кузнеца), он пережил кровавую резню в его родном поселке и вступил на службу к одному из лордов.

Обычное издание Kingdom Come: Deliverance можно приобрести за 379 гривен, а Royal Edition – за 479 гривен. Пока по сниженной цене видеоигру можно купить только в магазине GOG (-50%), а в Epic Games распродажа уже началась, но на этот тайтл скидка пока отсутствует. В Steam также пока без скидок на игру, но масштабная новогодняя распродажа в этом магазине еще даже не началась.