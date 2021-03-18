Зібрати майже нереально: геймер показав найкращу команду у FIFA 21 й назвав її космічну вартість

Стрімер із нікнеймом ScudzTV вирішив порахувати вартість найкращої команди у FIFA 21. Він спробував проаналізувати всі методи, якими можна отримати таку суму у цій грі.

"EAGate" продовжує набирати нових обертів, а розробники з EA Sports опинилися у дуже скрутній ситуації. У компанії вже визнали, що хтось дійсно продавав рідкісні картки гравців з їхніх облікових записів, а розслідування поки продовжується. Тому й не дивно, що сьогоднішній герой також звинувачує розробників у подібному обмані.

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Стрімер ScudzTV вирішив порахувати вартість найкращої команди у режимі FIFA 21 Ultimate Team. Він зазначив, що представники компанії неодноразово наголошували на тому, що команду мрії може зібрати будь-яких геймер. Він вирішив створити команду з найкращих гравців FIFA 21, а також порахував, що вона коштує 100 мільйонів в ігровій валюті. Далі він вирішив розібрати всі методи, якими можна отримати таку суму.

Гра в матчах

Дуже простий та доступний всім спосіб отримання ігрової валюти. Стрімер відзначив, що за одну гру можна отримати 1,5 тисячі монет, тому для створення такої команди потрібно зіграти понад 66 тисяч поєдинків. У середньому один матч приходить за 20 хвилин, тому це "лише" 22 тисячі годин або 916 днів гри у FIFA 21. Зрозуміло, що такий метод важко назвати реальним та ефективним.

Трейдинг на торговому майданчику

Такий спосіб взагалі дуже важко назвати стабільним, але ScudzTV вирішив порахувати і його. Він припустив, що з кожної угоди зможе отримувати 10 тисяч монет, тому для створення команди мрії потрібно зробити 10 тисяч таких операцій. Якщо отримувати такий прибуток кожні 10 хвилин, то своєї цілі можна досягти за 1650 годин або за 69 днів гри. Зрозуміло, що це виглядає трохи реальніше, хоча компанія EA Sports активно бореться з трейдингом. Тому у цьому випадку легше отримати блокування від компанії.

Донат та FIFA Points

Напевно, єдиний реальний метод зібрати таку команду мрії, але його важко назвати доступним для всіх. Отже, стрімер вирішив конвертувати реальні гроші в ігрову валюту. Він припустив, що з 12 тисяч FIFA Points можна отримувати понад 100 тисяч монет. Таку кількість FIFA Points можна придбати за 80 фунтів стерлінгів, тому на команду найкращих йому потрібно буде витратити 80 тисяч фунтів стерлінгів, а це понад 3 мільйони гривень. Звісно, така сума є космічною та вражає, хоча це лише й приблизні підрахунки.

Висновки від ScudzTV

Користувач ScudzTV звинуватив компанію EA Sports в обмані та написав, що команду мрії майже неможливо зібрати в FIFA 21. Він відзначив, що для успішності у цій відеогрі, гравці мають витрачати чимало часу чи немалі суми реальних грошей. Наостанок ScudzTV написав наступне:

Якщо ваша (EA Sports) головна ціль – прибуток, тоді вітаємо вас із перемогою та продовжуйте залишатися такими, якими ви є.

Варто відзначити, що користувачам у твітері серія його постів дуже сподобалася, а перший швидко зібрав понад 18 тисяч вподобань та майже 4 тисячі коментарів. Здається, "EAGate" лише набирає оборотів, а цього разу компанія EA Sports може вже й не вийде "сухою з води".

Команда мрії за 100 мільйонів ігрових монет / Фото твітер ScudzTV