Серфінг на коровах: геймер показав новий спосіб переміщення в Minecraft – відео

Нестандартною роботою поділився на Reddit шанувальник відеогри Minecraft. Він показав оригінальний метод переміщення, який дуже сподобався користувачам цієї платформи.

Напевно, всі шанувальники Minecraft знають, що у цій відеогрі є чимало варіантів для переміщення. Зазвичай все доволі класично й просто (кінь, човен чи вагонетка), щоправда, іноді на просторах Reddit можна знайти геймерів, які використовують для цього дуже дивні методи.

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Саме такою роботою й поділився користувач цієї платформи з нікнеймом oaleksander. Варто відзначити, що його інноваційний спосіб переміщення дуже сподобався шанувальникам Minecraft, а загалом цей пост одразу ж став одним з найпопулярніших у цьому розділі: майже 60 тисяч вподобань та понад 800 коментарів.

Отже, головний герой показав новий метод переміщення, який дуже важко віднести до традиційних. Для цього він використовує човен, трохи пшениці та стадо корів. Працює все доволі просто: геймер розміщує човен на спеціальному подіумі, а потім дістає пшеницю, яка одразу ж приваблює всіх корів, що знаходяться поблизу.

Далі геймер починає просто "плавати" на спинах тварин, які рухаються одночасно з ним. Можливо, звучить все це дуже дивно, але метод oaleksander дійсно працює. Ентузіаст відзначив, що обов'язково потрібно завжди тримати в руках пшеницю, щоб подібне імпровізоване море не розійшлося. Цікаво, що цей спосіб переміщення також працює у режимі виживання.

Щоправда, в цього методу є один недолік – серйозно розігнатися навряд чи вийде, бо коровам постійно потрібно наздоганяти геймера. Можливо, більша кількість тварин може допомогти розв'язати цю проблему. З цікавого ще можна додати, що користувачі платформи Reddit вже вигадали назву для цього методу – серфінг на коровах ("cow surfing").

Метод користувача oaleksander: відео