Ми вже неодноразово відзначали різноманітні оригінальні роботи гравців в Minecraft. Здається, шанувальники цієї відеогри можуть створити в кубічному світі майже все, щоправда, якщо є бажання та вільний час.

Сьогоднішній головний герой також взявся за амбітний та масштабний проєкт у Minecraft, а результатом своєї роботи вже встиг поділитися на Reddit. Отже, користувач з нікнеймом Dinaeh вирішив відтворити у цьому кубічному світі мапу з гри The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Насправді ідея дуже цікава, бо ця відеогра є ексклюзивом консолей Nintendo (Wii U та Nintendo Switch), а тому чимало геймерів не може відвідати цей культовий всесвіт.

Над цією мапою користувач Dinaeh працює сам, а також відтворює власноруч майже всі елементи. Хоча й варто додати, що для створення потрібного рельєфу він використав інструмент World Painter. Тобто основу ентузіаст створював не в стилі блок за блоком. Кілька днів тому головний герой відзначив, що завершив всі основні роботи, а залишилося додати лише святині (конюшні та вежі вже готові). Тобто найближчими днями Dinaeh може викласти цю мапу у відкритий доступ, щоправда, з цим все не так просто.

Ентузіаст написав, що компанія Nintendo раніше вже "цікавилася" подібними роботами ентузіастів, а тому він думає, що його мапу також можуть видалити через порушення авторських прав. Наостанок варто відзначити, що ця робота дуже сподобалася користувачам Reddit, а записи головного героя збирають чимало вподобань та коментарів. Геймери вже навіть вигадали назву для його мапи – The Legend of Minecraft: Breath of the Block.

Мапа з гри The Legend of Zelda: Breath of the Wild в Minecraft / Фото Reddit Dinaeh