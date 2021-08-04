Напевно, всі геймери знають, що у грі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. А тому й недивно, що шанувальники цієї відеогри постійно відзначаються різноманітними оригінальними роботами.

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Саме за такий цікавий проєкт взявся й головний герой цієї історії, а результатом своєї роботи поділився на відомій платформі Reddit. Користувач з нікнеймом GEVids назвав своє відео "Історія Minecraft", а загалом показав всі дії, які мають зробити гравці, щоб повноцінно пройти цю відеогру. Але найцікавіше, що він витратив лише 23 секунди на таке своєрідне проходження відеогри.

Розпочинається його історія з класичного зрубаного дерева, а завершується показом трофея (яйця), який гравці отримують після вбивства Дракона Краю. Також цікаво, що наприкінці з'являється кадр зі стартовою локацією, тобто все починається з самого початку. Можливо, це оригінальний натяк на те, що повторно проходити цю гру також цікаво.

Ентузіаст відзначив, що на створення цього відео витратив близько 20 годин. Також він додав, що у своїй роботі активно використовував командні блоки. Нагадаємо, що останні потрібні для створення складних механізмів, а загалом вони виконують записані в них консольні команди. З цікавого ще можна відзначити, що для покращення графічної складової він використав пак шейдерів з назвою "Sildur's".

Наостанок можна ще додати, що така оригінальна робота дуже сподобалася користувачам Reddit. Загалом запис GEVids вже став одним з найпопулярніших у цьому розділі: 46 тисяч вподобань та понад 400 коментарів.

"Проходження" відеогри Minecraft від користувача GEVids: відео