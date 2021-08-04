Наверное, все геймеры знают, что в игре Minecraft можно реализовать даже самый безумный замысел. Поэтому и неудивительно, что поклонники этой видеоигры постоянно отмечаются различными оригинальными работами.

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Именно за такой интересный проект взялся и главный герой этой истории, а результатом своей работы поделился на известной платформе Reddit. Пользователь с никнеймом GEVids назвал свое видео "История Minecraft", а в целом показал все действия, которые должны сделать игроки, чтобы полноценно пройти эту видеоигру. Но самое интересное, что он потратил всего 23 секунды на такое своеобразное прохождение видеоигры.

Начинается его история из классического срубленного дерева, а завершается показом трофея (яйца), который игроки получают после убийства Дракона Края. Также интересно, что в конце появляется кадр со стартовой локацией, то есть все начинается с самого начала. Возможно, это оригинальный намек на то, что повторно проходить эту игру также интересно.

Энтузиаст отметил, что на создание этого видео потратил около 20 часов. Также он добавил, что в своей работе активно использовал командные блоки. Напомним, что последние нужны для создания сложных механизмов, а в целом они выполняют записанные в них консольные команды. Из интересного еще можно отметить, что для улучшения графической составляющей он использовал пак шейдеров с названием "Sildur's".

Напоследок можно еще добавить, что такая оригинальная работа очень понравилась пользователям Reddit. В целом запись GEVids уже стала одной из самых популярных в этом разделе: 46 тысяч лайков и более 400 комментариев.

"Прохождение" видеоигры Minecraft от пользователя GEVids: видео