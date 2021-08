Мы уже неоднократно отмечали различные оригинальные работы игроков в Minecraft. Кажется, поклонники этой видеоигры могут создать в кубическом мире почти все, правда, если есть желание и свободное время.

Сегодняшний главный герой также взялся за амбициозный и масштабный проект в Minecraft, а результатом своей работы уже успел поделиться на Reddit. Итак, пользователь с никнеймом Dinaeh решил воссоздать в этом кубическом мире карту из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На самом деле идея очень интересная, потому что эта видеоигра является эксклюзивом консолей Nintendo (Wii U и Nintendo Switch), а потому немало геймеров не может посетить эту культовую вселенную.

Над этой картой пользователь Dinaeh работает сам, а также воссоздает собственноручно почти все элементы. Хотя и стоит добавить, что для создания нужного рельефа он использовал инструмент World Painter. То есть основу энтузиаст создавал не в стиле блок за блоком. Несколько дней назад главный герой отметил, что завершил все основные работы, а осталось добавить только святыни (конюшни и башни уже готовы). То есть в ближайшие дни Dinaeh может выложить эту карту в открытый доступ, правда, с этим все не так просто.

Энтузиаст написал, что компания Nintendo ранее уже "интересовалась" подобными работами энтузиастов, а потому он думает, что его карту также могут удалить из-за нарушения авторских прав. Напоследок стоит отметить, что эта работа очень понравилась пользователям Reddit, а записи главного героя собирают немало лайков и комментариев. Геймеры уже даже придумали название для его карты – The Legend of Minecraft: Breath of the Block.

Карта с игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild в Minecraft / Фото Reddit Dinaeh