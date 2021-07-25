Дивний, але ефективний метод: геймер показав, як можна легко прокачати навик злому в Skyrim

Оригінальним записом поділився користувач PlanetExpre5510n на платформі Reddit. Він показав метод, яким можна легко прокачати навик злому у відеогрі TES V: Skyrim.

Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які відзначаються креативними способами проходження відеоігор. Саме до таких гравців можна віднести й головного героя цієї історії, який вигадав нестандартний метод для прокачування в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Напевно, всі геймери знають, що прокачування протагоніста є важливим ігровим елементом у чималій кількості відеоігор. Щоправда, не всі гравці полюбляють займатися подібним, бо іноді така діяльність може перетворюватися у своєрідну рутину. Здається, саме з такою проблемою й зіштовхнувся користувач з нікнеймом PlanetExpre5510n.

Він захотів створити персонажа, який орієнтований на стелс. Геймер одразу ж взявся за прокачування відповідних навиків, але швидко зрозумів, що займатися зламуванням різноманітних замків йому нудно. Тому користувач PlanetExpre5510n вигадав достатньо неординарний, але ефективний метод для прокачування цього навику.

Для цього він запускає процес зламування, а потім обмотує мотузкою свій контролер від Xbox One так, щоб правий стік завжди був направлений у якийсь бік. Як результат: протагоніст займається зламуванням доти, поки у нього є відмички. Зрозуміло, що паралельно з цим відбувається й процес прокачування відповідного навику. Ентузіаст відзначає, що у цього методу є один недолік – потрібно чимось зайняти себе у цей час.

Наостанок варто додати, що своєю ідеєю PlanetExpre5510n поділився на відомій платформі Reddit, а вже її користувачі достатньо високо оцінили цей пост. Загалом геймерам сподобався цей задум, а деякі навіть відзначили, що використовують подібні методи для прокачування інших навиків у цій відеогрі.

Метод користувача PlanetExpre5510n: відео