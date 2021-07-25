Мы уже не один раз рассказывали о геймерах, которые отличаются креативными способами прохождения видеоигр. Именно к таким игрокам можно отнести и главного героя этой истории, который придумал нестандартный метод для прокачивания в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Наверное, все геймеры знают, что прокачивание протагониста является важным игровым элементом в немалом количестве видеоигр. Правда, не все игроки любят заниматься подобным, потому что иногда такая деятельность может превращаться в своеобразную рутину. Кажется, именно с такой проблемой и столкнулся пользователь с никнеймом PlanetExpre5510n.

Он захотел создать персонажа, который ориентирован на стелс. Геймер сразу же взялся за прокачивание соответствующих навыков, но быстро понял, что заниматься взломом различных замков ему скучно. Поэтому пользователь PlanetExpre5510n придумал достаточно неординарный, но эффективный метод для прокачивания этого навыка.

Для этого он запускает процесс взлома, а потом обматывает веревкой свой контроллер от Xbox One так, чтобы правый сток всегда был направлен в какую-то сторону. Как результат: протагонист занимается взломом до тех пор, пока у него есть отмычки. Понятно, что параллельно с этим происходит и процесс прокачивания соответствующего навыка. Энтузиаст отмечает, что у этого метода есть один недостаток – нужно чем-то занять себя в это время.

Напоследок стоит добавить, что своей идеей PlanetExpre5510n поделился на известной платформе Reddit, а уже ее пользователи достаточно высоко оценили этот пост. В целом геймерам понравился этот замысел, а некоторые даже отметили, что используют подобные методы для прокачивания других навыков в этой видеоигре.

Метод пользователя PlanetExpre5510n: видео